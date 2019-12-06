الحكومة تنفي إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي بنظامي «البوكليت والبابل شيت»

نفت الحكومة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي بنظام "البوكليت" و "البابل شيت"، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر اليوم لرصد الشائعات والرد عليها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لإجراء امتحانات الصف الأول الثانوي وفقاً لنظام "البوكليت" أو "البابل شيت"، مُوضحةً أن نظام البوكليت يتم تطبيقه على الصف الثالث الثانوي فقط، بينما يطبق نظام "البابل شيت" على طلاب الجامعات فقط، مُشيرةً إلى أن امتحان الصف الأول الثانوي سيتم إجراؤه ورقياً هذا العام.

وفي سياق متصل، أوضحت أن نظام أسئلة الامتحانات سيكون هو "الاختيار من متعدد" في كل المواد، عدا مواد اللغات وسيكون بها أسئلة مقاليه قصيرة إلى جانب أسئلة الاختيار من متعدد، مُشيرةً إلى أنه قد تم اعتماد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، على أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، لافتةً إلى أنه سيتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020.

وستبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، مشيرةً إلى أنه سيتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).