ترامب يتعهد بدعم هيجسيث في مواجهة محاولة عزله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيدعم وزير الدفاع بيت هيجسيث وذلك بعد ساعات من تقديم أحد أعضاء الكونجرس مشروع قرار للمطالبة بعزله.

وأضاف ترامب للصحفيين: "سأقف إلى جانبه".

وتلا النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، نص القرار أمام مجلس النواب، بعد ساعات من استئناف المجلس جلساته للمرة الأولى عقب انتخابات التجديد النصفي.

ويركز القرار في معظمه على الحرب في إيران، لكنه يتضمن أيضا إشارات إلى دور هيجسيث في تنفيذ العمليات العسكرية في اليمن وفنزويلا. وقال ماسي إن هيجسيث "نفذ وطبق عن علم أوامر غير قانونية"، وإنه "لا يزال يشكل تهديدا للدستور".

وأشاد ترامب، الاثنين، بهيجسيث، قائلا إنه "انتصر في الحرب" في فنزويلا، وإنه "ينتصر في الحرب" في إيران، التي لا تزال مستمرة.

وواصل ترامب انتقاد ماسي، واصفا إياه بأنه "شخص مريض" و"فاشل".

ومن المقرر أن يعقد هيجسيث مؤتمرا صحفيا نادرا، اليوم الثلاثاء، للتعليق على هذه المسألة.