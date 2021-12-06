باريس سان جيرمان يكشف موقف المصابين قبل موقعة كلوب بروج

كشف نادي باريس سان جيرمان، عن موقف المصابين في الفريق قبل مواجة كلوب بروج غدا الثلاثاء، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال سان جيرمان في بيان رسمي عبر موقعه: «ظل بريسنيل كيمبيمبي تحت الرعاية هذا الصباح، بعد الكدمة التي تعرف لها في عضلة السمانة ضد لانس، بينما تدرب كولين داجبا بشكل فردي هذا الصباح بسبب معاناته من انزعاج في عضلة السمانة، بينما سيواصل سيرجيو راموس عمله في المشاركة بالتدريبات الجماعية لمدة 3 أيام».

وأضاف: «واصل جوليان دراكسلر عمله بشكل فردي للتعافي من الإصابة، بينما نيمار دا سيلفا مستمر في برنامج إعادة التأهيل، وسيجري اختبارات جديدة في نهاية الأسبوع».

يذكر أن سان جيرمان ضمن الصعود إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر صدارة المجموعة لصالح مانشستر سيتي.