تعد متلازمة تكيس المبايض أكثر الاضطرابات الهرمونية المعقدة شيوعًا عند النساء، إذ تنتشر بنسبة 10٪ من البالغين و20٪ من المراهقين يعانون من هذه المشكلة، ويعد السبب الدقيق لها غير معروف بشكل واضح حتى الآن، ولكن يمكن أن تعتبر العوامل الوراثية والعوامل البيئية ونمط الحياة مساهم رئيسي في هذه المشكلة.

وترتبط متلازمة تكيس المبايض بالعديد من الأزمات مثل مشاكل التجميل، وشعر الوجه والجسم غير المرغوب فيه، وحب الشباب، وتساقط شعر فروة الرأس، والبشرة الدهنية، وزيادة الوزن، وإسمرار الجلد، ويمكن أن تصاب بعض النساء بالاكتئاب والقلق.

وفي هذا التقرير تجيب «الشروق» حول تساؤل.. هل النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر اكتئابًا وقلقًا؟، وذلك وفقا لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا".

يعتبر الاكتئاب والقلق من الأعراض المزعجة بشكل خاص لمتلازمة تكيس المبايض، حيث إنهم يستنزفون حيوية الشخص ويجعلان من الصعب طلب المساعدة والتكيف، ووفقًا للدراسات يتراوح معدل الانتشار بين 28 إلى 64٪ (للاكتئاب) و34 إلى 57٪ (للقلق) لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، بالإضافة إلي معدلات انتحار أكبر بسبع مرات لدى النساء، مقارنة بنحو 19٪ من غيرهن.

وأفاد عدد أكبر بكثير من المرضى الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض مقارنة بالضوابط المجتمعية عن اضطرابات الأكل والرهاب الاجتماعي، مما قد يسبب صعوبات طبية ونفسية واجتماعية ومهنية، وكل ذلك له تأثير سلبي على حياة المريض الجنسية.

• أكثر العلامات والأعراض شيوعًا للاكتئاب:

- التعب وانخفاض مستويات الطاقة

- فقدان الاهتمام بفعل الأشياء

- الحزن والذنب وتدني احترام الذات

- العجز والقلق

- اضطرابات النوم

- تغيرات في الشهية

- تقلبات الوزن (علامة على متلازمة تكيس المبايض)

- مشاكل التركيز

- اتخاذ قرارات غير فعالة

- أفكار انتحارية

• النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب لعدة أسباب:

- ينتج المبيضين كميات كبيرة من الأندروجين.

- بدانة

- يرتبط الالتهاب طويل الأمد بارتفاع مستويات الكورتيزول، مما يؤدي إلى التوتر والاكتئاب.

- مشاكل العقم وزيادة الوزن والأمراض الجلدية (حب الشباب وتساقط الشعر ونمو الشعر المفرط) كلها عوامل تضر بالصحة العقلية.

• ما هي خيارات العلاج؟

- يُنصح بإجراء تعديلات على نمط الحياة مثل التمارين واليوجا والتأمل والنظام الغذائي الصحي لجميع النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

- الإرشاد النفسي.

- مضادات الاكتئاب في حالة الاكتئاب الشديد والنساء ذوات الأفكار الانتحارية.