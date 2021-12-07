كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي،عن حقيقة التفاوض مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري لضمه خلال الفترة المقبلة.

وقال توفيق في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1:"ليس هناك مفاوضات مع فرجاني ساسي ومن الصعب انضمامه للفريق، والوضع الحالي حاليا غير مطروح فكرة ضم فرجاني فلدينا قائمة قوية من اللاعبين".

وأضاف:" الأهلي يلتزم بالقواعد والقوانين ولا مانع من الحديث مع اي لاعب حر، وليس لدينا مركز في الأهلي به مشكلة ".

وتابع:" محمود كهربا يسير بشكل جيد وملتزم منذ فترة في التدريبات ومتقبل قرارات المدير الفني وسيكون له دور في المرحلة المقبلة".

وأكمل:" كل القائمة الفريق سيكون لها دور خلال الفترة المقبلة بسبب ضغط المباريات المقبلة بمختلف البطولات بدء من شهر فبراير".

واستطرد:" ديانج بالنسبة لنا لاعب مهم من الناحية لفنية ومكمل معنا إلا في حال وصول عروض لا نستيطع ان نقول لها لا، بعيدا عن الرقم الذي سيطرح".