بريطانيا: ليز تروس تعتزم الترشح لعضوية البرلمان في الانتخابات العامة المقبلة

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس إنها سترشح نفسها كعضو في البرلمان في الانتخابات العامة المقبلة، وذلك على الرغم من فترة عملها المضطربة كرئيس للوزراء.

وأمضت تروس - التي مثلت دائرة جنوب غرب نورفولك منذ عام 2010 - 44 يومًا فقط كرئيسة للوزراء هذا العام، مما يجعلها أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ المملكة المتحدة.

ومع ذلك، أكد المتحدث باسم تروس أنها تخطط للترشح مرة أخرى كعضو في البرلمان.

وقال المتحدث، في تصريح لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "يسعدني أن أؤكد أن ليز تروس ستسعى لإعادة انتخابها في الانتخابات العامة المقبلة".

تأتي هذه الأخبار بعد أن أعلنت سلسلة من نواب حزب المحافظين أنهم لن يدخلوا الانتخابات العامة القادمة، حيث يكافح حزب المحافظين للتعافي من الركود في استطلاعات الرأي الحالية.