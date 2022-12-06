الحكومة اليمنية تبحث مع وفد أوروبي تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية

عقد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع وفد أوروبي، تناولت تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية.

وقالت رئاسة الوزراء في اليمن، عبر بيان صحفي، إن رئيس المجلس معين عبدالملك استقبل في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جابرييل فينيالس، وسفراء فرنسا جان ماري صفا وألمانيا هوبيرت ييجير، وسويسرا توماس أورتيلا.

وأضاف البيان أنه جرى في اللقاء التشاور حول التطورات الخطيرة مع استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمصالح الحيوية وتهديداتها المستمرة للملاحة الدولية، وإفشال جهود السلام وتمديد الهدنة.

وتطرق اللقاء إلى تداعيات الهجمات الحوثية الإرهابية على القطاع النفطي، وحرية التجارة العالمية والسلم والأمن الدوليين، إضافة إلى بحث الدعم الدولي للحكومة للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وشدد عبدالملك على أن استهداف المنشئات النفطية لا يمثل فقط اعتداء على مقدرات الشعب اليمني واستثماراته الحيوية التي لا يمكن تعويضها، ومضاعفة المعاناة الإنسانية فقط، إنما يشكل أيضا اعتداء على ممرات التجارة الدولية وسفن الشحن.

ودعا المجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، واستخدام أدوات حقيقية للضغط عليها لوقف ممارساتها الإرهابية، حسب البيان.

وبدورهم، أشار رئيس الاتحاد الأوروبي وسفراؤه إلى أن زيارتهم لعدن تأتي تعبيرا عن إظهار الدعم للحكومة اليمنية، ولتنسيق العمل معها والاطلاع على مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي كمجموعة أو دول منفردة.

وأعربوا، وفق البيان، عن إدانتهم الشديدة لاعتداءات مليشيا الحوثي على مصادر النفط وسفن الشحن.