الحوثيون يطلقون دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية

أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.



وقالت في بيان لها: «بعون الله تعالى أطلقت القوة الصاروخية بجماعة الحوثي دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة».



ولفتت إلى أن «الجماعة مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم، وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة».



وفي وقت سابق، قلّلت صحيفة إسرائيلية من إمكانية نجاح جماعة الحوثي باليمن في تدمير أو إغراق السفن التجارية المارّة في البحر الأحمر، معللةً ذلك بأسباب تكنولوجية وعسكرية، والاحتياطات المصمّمة لحماية هذه السفن من القرصنة.



ورغم نجاح الميليشيا في خطف السفينة «جالاكسي»، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، 19 نوفمبر الماضي، فإن تقريرا نشرته، صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية يُظهر أنّ تل أبيب لا ترى الهجمات الحوثية خطرا على سفنها التجارية التي تمر من هناك.



وجاء الاستيلاء على «جالاكسي ليدر» بعد إعلان الحوثيين أنّهم سينفّذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية «لنصرة غزة»، إلا أنّ تل أبيب نفت أن تكون السفينة إسرائيلية أو أن يكون على متنها طاقم إسرائيلي.