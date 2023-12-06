أوكوشا: هذا اللاعب هو الأحق بلقب الأفضل في أفريقيا 2023

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يرى أسطورة الكرة النيجيرية، جاي جاي أوكوشا، أن مواطنه أوسيمين هو الأحق بالحصول على لقب أفضل لاعب في قارة إفريقيا عن العام الحالي 2023 قبل أيام قليلة من الحفل الرسمي .

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن إقامة حفل جوائز 2023 يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساءً بتوقيت «القاهرة» في مدينة «مراكش» المغربية.

وقال أوكوشا في تصريحات للمركز الإعلامي لبطولة الدوري الألماني : «أوسيمين يستحق لقب الأفضل لأنه بالنسبة لي، كان اللاعب الأكثر ثباتًا في المستوى الموسم الماضي».

وكان أوسيمين، قد حقق لقب هداف بطولة الدوري الإيطالي وساهم في فوز فريقه نابولي بالبطولة

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023

رياض محرز (الجزائر، الأهلي السعودي)

أندريه فرانك زامبو أنجويسا (الكاميرون، نابولي)

فنسنت أبوبكر (الكاميرون، بشكتاش)

محمد صلاح (مصر، ليفربول)

أشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)

سفيان أمرابط (المغرب، مانشستر يونايتد)

ياسين بونو (المغرب، الهلال السعودي)

يوسف النصيري (المغرب، إشبيلية)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا، نابولي)

ساديو ماني (السنغال، النصر السعودي)