المستشار محمود فوزي: انتهينا من الجزء المؤلم في مسار الإصلاح الاقتصادي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن السياسات الاقتصادية الخاصة بزيادة الإنفاق ودور الدولة في الاقتصاد، كانت سياسات اضطرارية، من أجل سد فراغ القطاع الخاص.

وأكد خلال حوار خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، أن المرحلة المقبلة هي مرحلة القطاع الخاص، موضحا أن الحملة لديها لديها برنامج طموح للطروحات الحكومية والحياد التنافسي، بالإضافة إلى قوانين لإلغاء الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها أجهزة الدولة.

وتابع: «مرشحنا لم يهتم بقطاع وترك قطاع، ولم يهتم بفئة وترك فئة، ولم يهتم بمحافظة وترك أخرى».

وحول المبالغة في الإنفاق على البنية التحتية، أوضح: «عندما تكون كبيرًا ستكون أحلامك كبيرة، ومسألة أكبر مسجد وأكبر كنيسة، رمز على الحرية الدينية والتسامح، كما أن العاصمة الإدارية كانت موجودة وتحتاج إلى إرادة سياسية لتنفيذها، وجاءت بالفعل مع الرئيس السيسي».

وأشار إلى أن الجزء المؤلم والصعب في مسار الإصلاح الاقتصادي مر، والجزء الذي يحتاج إلى إنفاق أكبر في البنية التحتية جرى الانتهاء منه، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر ببناء الإنسان من الناحية الصحية والتعليمية والثقافية.