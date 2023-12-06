نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أمس، عن رسالة المتدربين في البيت الأبيض، قولهم: لن نبقى صامتين بعد الآن بشأن الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني، حيث تعتبر الرسالة الأحدث من بين عدة رسائل احتجاج من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وخلال الفترة الأخيرة، زادت الاحتجاجات والخلافات داخل الإدارة الأمريكية، وتزايد المعارضة الداخلية بشأن دعم الإدارة الأمريكية لحملة الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

400 مسئول أمريكي يحتجون

احتج أكثر من 400 مسئول أمريكي يمثلون نحو 40 وكالة حكومية أمريكية على دعم الرئيس جو بايدن للاحتلال الاسرائيلي في حربه على غزة، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".

ودعوا الرئيس بايدن إلى السعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ودفع الاحتلال للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

استقالة مسئول في الخارجية الأمريكية

بسبب تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع العدوان الإسرائيلي على غزة، استقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أعلن أنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ووصف رد الإدارة بأنه "رد فعل متهور" قائم على "الإفلاس الفكري".

وكان جوش بول، مديرا للشؤون العامة والكونجرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، الذي يتعامل مع عمليات نقل الأسلحة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وقال بول، الذي أمضى أكثر من 11 عاما في وظيفته، التي ينسق من خلالها العلاقات مع الكونجرس والرسائل العامة لمكتب رئيسي يتعامل مع المساعدات العسكرية، إنه لا يستطيع قبول الاستمرار في وظيفة قال إنها تسهم في مقتل مدنيين فلسطينيين.

تأييد فلسطين على "فيسبوك"

نقلت وسائل إعلام أمريكية أن مسئولة رفيعة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نشرت صورة مؤيدة لفلسطين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، فقد غيرت مساعدة نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية لشؤون التحليل، صورة الغلاف في صفحتها على "فيسبوك"، يوم 21 أكتوبر الماضي، ووضعت صورة لرجل يرفع علم فلسطين.

وفي منشور منفصل على "فيسبوك"، نشرت المسؤولة صورة لنفسها مع ملصق كتب عليه "الحرية لفلسطين".

بلينكن يكشف عن خلافات داخلية

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اعترافه، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إلى الموظفين، يوم الإثنين الماضي، بوجود خلافات داخل وزارة الخارجية بشأن نهج إدارة الرئيس بايدن تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة.

مذكرة مسربة من وزارة الخارجية

نشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية مذكرة مُسربة من وزارة الخارجية الأمريكية، تنتقد دعم واشنطن لإسرائيل، وتدعو الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن لدعم وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد الموقعون على المذكرة، أن الموقف الأمريكي "المنحاز لإسرائيل" يُسهم في التصورات العامة الإقليمية بأن الولايات المتحدة جهة فاعلة متحيزة وغير نزيهة، وهذا لا يخدم المصالح الأمريكية.

وأضافت: "علينا أن ننتقد علنا انتهاكات إسرائيل للمعايير الدولية"، متابعة: "عندما تدعم إسرائيل عنف المستوطنين والاستيلاء غير القانوني على الأراضي أو تستخدم القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، يجب علينا أن نعلن علنًا أن هذا يتعارض مع قيمنا الأمريكية حتى لا تتصرف إسرائيل دون عقاب".