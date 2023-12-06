 تضم 38 دولة.. البنتاجون يبحث تأسيس قوة بحرية دولية للتصدى لهجمات الحوثيين - بوابة الشروق
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تضم 38 دولة.. البنتاجون يبحث تأسيس قوة بحرية دولية للتصدى لهجمات الحوثيين

وكالات
نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 11:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 11:43 ص

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إجراءها مباحثات من أجل تأسيس "قوة مهام بحرية" دولية ضد هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون" باتريك رايدر في مؤتمر صحفي، أمس،: "تجري الولايات المتحدة محادثات مع شركائها وحلفائها بشأن إنشاء قوة مهام بحرية لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر"، مضيفا: "من المهم التأكيد أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في المياه الدولية تمثل مشكلة دولية"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وذكر رايدر أنه تم إنشاء إطار عمل لقوة المهام المعنية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقًا، موضحا أن هذه القوة ستكون تحالفًا يشمل 38 دولة راغبة بذلك.

كانت جماعة الحوثيين قد أعلنت الأحد الماضي، استهدافها سفينتين إسرائيليتين بمضيق باب المندب في البحر الأحمر غربي اليمن، بصاروخ بحري وطائرة بدون طيار "درون".

وفي 19 نوفمبر الماضي، أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، بحسب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع.

وتوعد الحوثيون مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، تضامنا مع فلسطين، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.


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