 هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب ستمد يد العون للأكراد والدروز في سوريا إذا تعرضوا للخطر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب ستمد يد العون للأكراد والدروز في سوريا إذا تعرضوا للخطر


نشر في: الجمعة 6 ديسمبر 2024 - 10:38 م | آخر تحديث: الجمعة 6 ديسمبر 2024 - 10:38 م

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل ستمد يد العون للأكراد والدروز في سوريا إذا تعرضوا للخطر.

وذكر المصدر أن إسرائيل أكدت عدم السماح للفصائل السورية المسلحة بالاستيلاء على أسلحة استراتيجية تابعة للجيش السوري، مشيراً إلى أن التطورات في سوريا قد تؤدي إلى تغيير دراماتيكي في الشرق الأوسط.

ونقلت الهيئة عن مصادر قولها إن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيعقد جلستين مساء السبت والأحد ستركزان على بحث مسألة تقدم فصائل معارضة سورية جنوباً، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأكدت هيئة البث أن إسرائيل لن تسمح لجماعة "حزب الله" بنقل عتاد أو مقاتلين إلى سوريا، وستواصل تفجير المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان.

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