باحث في التراث الكنسي: الأقباط شاركوا بقوة في الحكم بعد العصر الإسلامي

قال ماركو أمين، الباحث في التراث الكنسي، إن الأقباط كانوا مشاركين في الحكم والإدارة بقوة مع دخول الدول الإسلامية، مفيدًا بأن التفاعل الحضاري بين المسلمين والأقباط فى مصر بدأ بدخول عمرو بن العاص إلى مصر والأقباط كانوا حاضرين بقوة في الإدارة المصرية إبان العصر الإسلامي.

وقال أمين، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، إن عمرو ابن العاص حينما دخل مصر وجد جزأين من المسيحية، مضيفًا أن الأغلبية لم تحارب الدولة الجديدة بينما هناك أقلية مسيحية واجهت عمرو ابن العاص عند دخوله مصر.

وتابع: «الأقباط المصريون حكموا الأقاليم المصرية فى زمن الخلفاء الراشدين والأمويين، وكان هناك فى مصر 3 ولاة مسيحيين يحكموا مصر كلها سواء شمال أو الصعيد الأعلى إبان الدولة الإسلامية"، مشيرًا إلى أن الخليفة المأمون أخر خليفة يولي الأقباط على الأقاليم المصرية.