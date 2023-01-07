طالب ماركوس زودر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، المستشار الألماني أولاف شولتس بإقالة وزيرة الدفاع كريستين لامبرشت، وهي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب المستشار، بصورة فورية.

وقال زودر، الذي يرأس أيضا حكومة ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد، يوم الجمعة، في بداية اجتماع المجموعة البرلمانية للولاية في البرلمان الألماني "بوندستاج" في دير سيون: "لامبرشت مثقلة ببساطة بواجباتها في الوظيفة، من البداية إلى النهاية".

وأضاف: "كل يوم تبقى في هذا المنصب يسبب المزيد من عدم اليقين، وإذا كانت هي نفسها تجد صعوبة في إدراك ذلك، وربما يكون الأمر كذلك، فيجب على المستشار الاتحادي أن يتصرف، وهذا من بين مهامه".

وأكد زودر أنه سيكون ضعفا مطلقا في القيادة التي يتولاها شولتس أن يترك هذا الضعف الكبير مستمرا في هذا الجانب المركزي من حكومته، على حد تعبيره.

وذكر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أن "وزارة الدفاع الاتحادية، هي أهم وزارة من حيث مصداقية ألمانيا كشريك أمني دولي، ولم يحدث فيها شيء طوال العام سوى الإخفاق بعد الإخفاق".

وكانت لامبرشت واجهت الانتقادات مجددا بعد مقطع فيديو لها ليلة رأس السنة نشر على موقع إنستجرام في عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت لامبرشت تضع تقييما لعام 2022، واصفة إياه بأنه شهد الحرب في أوكرانيا، وضاعت كلماتها مرار وتكرارا وسط ضجيج صواريخ رأس السنة الجديدة وتفجير الألعاب النارية.