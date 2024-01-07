أشرف صبحي: نتواصل بشكل دائم مع محمد صلاح لعلاج كل السلبيات

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هناك تواصل دائم مع محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، قبل أمم أفريقيا في كوت ديفوار، لعلاج كل السلبيات والمشاكل التي قد تواجه الفراعنة.

قال أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "+90" على قناة النهار: "عند طلب طائرة خاصة لنقل بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، لم نتأخر ونسعى لتحقيق كافة سبل الراحة للجميع قبل البطولة المرتقبة".

وأوضح صبحي: "هناك تواصل مع المحترفين في الخارج وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لإضافة مزيد من التطوير في الكرة المصرية، وأشكر صلاح على تعاونه خاصةً أنه اشتكى من قبل من بعض الأمور، وهو يتحدث مع الجميع لدعمهم".

واختتم: "نسعى بكل قوة لعودة الجماهير إلى الملاعب بالسعة الكاملة، وفي الوقت الحالي يوجد حالة توافق بين الأهلي والزمالك، ونريد استغلال هذا الأمر، وعلى الجماهير أن تساعدنا في الابتعاد عن أي حالات شغب تعطل عودتهم".