الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد كتيبة تابعة لحماس ونائبه

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن إسماعيل سراج، قائد كتيبة النصيرات التابعة لحماس، ونائبه أحمد وهبة، قتلا في غارة لسلاح الجو الإسرائيلي.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فقد نفذت الغارة الجوية من قبل القيادة الجنوبية بتوجيه من مديرية المخابرات العسكرية، وقاد سراج، الذي كان سابقا قائد سرية في وحدة النخبة التابعة لحماس ويشارك في تصنيع الصواريخ، كتيبة النصيرات، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتسلم وهبة، زمام الأمور بعد أن قضى الجيش الإسرائيلي والشاباك على نائب قائد الكتيبة السابق، عبد الرحمن عابد، في الأسابيع الأولى من الحرب، وفقا للموقع.

وشغل وهبة مواقع مختلفة داخل حماس، سواء في الميدان أو ضمن أفراد المنظمة، بما في ذلك المشاركة في برنامجها التدريبي. كما كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ هجمات من غزة ضد إسرائيل، بحسب يديعوت أحرونوت.