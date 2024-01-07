جماعة الحوثي تطالب السفن برفع لافتة ليست لنا علاقة بإسرائيل

طالب المسئول بجماعة الحوثيين اليمنية محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، السفن برفع لافتة "ليست لنا علاقة بإسرائيل" عند الإبحار في البحر الأحمر.

وقال الحوثي في تغريدة عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا) "رسالتنا إلى وزارات النقل في جميع الدول العالمية وإلى شركات الملاحة العالمية الناقلة عبر البحر الأحمر والبحر العربي والمارة بباب المندب. عليكم إشهار جملة تعريفية "ليس لدينا علاقة بإسرائيل" لكل سفنية عند عبورها".

وأضاف "هذه الخطوة لاتحتاج إلى عسكرة البحر الأحمر ولن تضر بالملاحة الدولية".

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وفي 18 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70 % من واردات إسرائيل، ويمر 98 % من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 % في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.