وفاة 4 أشخاص وإصابة 45 آخرين بسبب كحول مغشوش في جنوب تونس

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قال مصدر قضائي، اليوم الأحد، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة تسمم إثر تناولهم كحولا مغشوشا فيما أصيب عشرات آخرين.

وقال المتحدث باسم محكمة مدنين جنوب تونس فتحي البكوش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن حوالي 45 شخصا أصيبوا بتسمم بسبب كحول مغشوش صنعت محليا بشكل مخالف للقوانين.

ووفق المسئول "سجلت حالتي وفاة أول أمس الجمعة وتوفي اثنان آخران لاحقا. ولا تزال حالة أحد المصابين حرجة".

وتابع البكوش "إن السلطات أوقفت حتى اليوم اثنين من المشتبه بهم فيما تجري التحقيقات للتعرف على باقي المتورطين".

ولم تتضح بعد المواد التي استخدمت في الكحول المغشوش وتسببت في حالات التسمم.

وتنتظر السلطات نتائج التحاليل المخبرية.

ويعد تصنيع الكحول محليا وخارج الدوائر القانونية المرخصة، أمر شائع في الولايات الداخلية بتونس.

وسبق أن تسببت حادثة مماثلة في عام 2020 بولاية القيروان، في وفاة سبعة أشخاص وإصابة حوالي ستين شخصا، من بينهم ثلاثة فقدوا القدرة على الإبصار، بعد أن عاقروا عطورا ممزوجة بمادة الميثانول الشبيهة بالكحول.