قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، إن «العالم لا يحرك ساكنًا تجاه المقتلة التي يتعرض لها الصحفيون وذووهم في قطاع غزة»، منوهًا أنه «أحيانًا لا يريد أن يستمع إلا لرواية واحدة، وألا ينظر إلا لصورة واحدة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن «عدم استماع العالم إلا لرواية واحدة أمر يمكن أن يوجع الصحفيين أكثر من الاستهداف ذاته».

ونوه أن 109 صحفيين فلسطينيين استشهدوا في الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع المحاصر، قائلًا إن هذا العدد لم يسقط حتى في أعتى الحروب.

وأكمل: «خلال 3 شهور سقط 109 صحفيين بخلاف الأسر والمكاتب والمقدرات وغيرها، الأمر يضع ألف علامة استفهام على الجهات المعنية والدولية والإنسانية، ماذا تنتظرون! أن يفنى كل الصحفيين في غزة حتى تتحركوا وتحاولوا الضغط على جيش الاحتلال لوقف المقتلة والاستهداف المتعمد؟!».

وأعرب عن أمنياته في أن يكون دم نجله حمزة، الذي استشهد في قصف إسرائيلي اليوم، آخر الدماء التي تسفك على أرض غزة من الشعب الفلسطيني بشكل عام، معقبًا: «نتمنى تكون آخر الحوادث وعمليات الاغتيال والقتل التي تلاحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة».

واستطرد: «غاية المنى أن يكتبنا الله مع الصابرين ويتغمدنا برحمته ويقبلنا في عليين مع حمزة وأخيه وأمه وكل الشهداء الأقارب وغير الأقارب، وأعرب عن عميق شكري وامتناني وتقديري لكل من تضامن ودعم وتحدث وفعل أي شيء».

وأكد أن الأمر يسعده ويساعده على الصبر وتحمل تلك المصائب، والاستمرار في حمل تلك الرسالة وأداء الواجب المهني، مختتمًا: «نسأل الله أن تنقشع الغمة وتتوقف الحرب المجنونة ويعود الناس إلى الأمن والأمان والسلم والسلام ويعيشون في منازلهم».

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استشهاد الصحفي حمزة وائل الدحدوح والصحفي مصطفى ثريا؛ نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة كانوا يستقلونها خلال تغطيتهم الصحفية.

ولفت المكتب الإعلامي إلى ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109 صحفيين، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية اغتيال الزميلين الصحفيَين حمزة الدحدوح نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، وإصابة الصحفي حازم رجب إصابة بالغة في قصف إسرائيلي شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي بيان لها، قالت شبكة الجزيرة إن اغتيال الزميلين مصطفى وحمزة اللذين كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع، يؤكد من جديد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية الفورية واللازمة بحق قوات الاحتلال لضمان عدم الإفلات من العقاب.