شقيق العامري فاروق: احتفال إمام عاشور «سافل»

استنكر خالد العامري، شقيق الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، طريقة احتفال إمام عاشور، لاعب الأهلي، بهدفه أمام سموحة، مؤكدا أنه احتفال سافل، وأن تصرفات عاشور لا تليق بالقلعة الحمراء.

قال خالد العامري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" الأهلي فوق الجميع.. احتفال البالونة الذي قام به إمام عاشور هو احتفال سافل بكل معنى الكلمة بالقياس للقيم اللي اتربينا عليها".

أضاف:" ولما يحب يحتفل ببنته يبقى يحتفل بيها في بيته واذا فيه لاعيبه بتعمل كده وحب يقلدهم يبقى عليه أن يحسن إختيار الطريقة اللي يحتفل بيها طالما إنه يرتدي تي شيرت النادي الأهلي ومفيش أى مبرر لاختيار اللون الأبيض ثم يضعها تحت حذاؤه".

أكد:" البلد مش ناقصة فتن وانقسامات وتراشقات على الفيسبوك والنادي الأهلي أكبر بكتير من هذا اللاعب وتصرفاته الصبيانية التي لا تليق بالفانلة الحمراء".

أشار:" اللي أعرفه إن النادي الأهلي وإداراته المتعاقبة على مر الزمان بتنحاز دائما للقيم الأخلاقية المحترمة لذلك هذا اللاعب إن لم يتم تصحيح مساره وهو صعب حدوثه عمليا من وجهة نظري اراه عبء على اسم النادي الأهلي قبلة الأخلاق الرياضية في مصر والشرق الأوسط".

أتم:" كلامي ممكن يزعل لكن ده رأيي في منتهى البساطة، الأهلي فوق الجميع".

وكان إمام عاشور قد احتفل بهدفه أمام سموحة بنفخ بالونة بيضاء ثم دهسها تحت قدمه، الأمر الذي فهمه البعض أنها إشارة لناديه السابق الزمالك، صاحب القميص الأبيض الشهير، وهو نفس لون البالونة.