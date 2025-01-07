القبض على الكويتية فجر السعيد بتهمة الإساءة لرئيس الوزراء العراقي

أشارت وسائل اعلام عراقية صباح اليوم أن السلطات الكويتية ألقت القبض على الإعلامية الكويتية فجر السعيد بتهمة الإساءة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ويأتي هذا التصرف تمهيدا لعرضها على النيابة هناك للاستماع الى اقوالها.

وكانت فجر السعيد في تصريحات تليفزيونية منسوبة لها، قد وجهت انتقادات عديدة لرئيس وزراء العراق متهمة اياه بالفساد السياسي هناك، فضلا عن اشاراتها الى العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية في العراق والتي وصفها كثير من المتابعين انها "مهينة بحقه".

وليست هذه المرة الأولى التي توجه فيها فجر السعيد الاساءة لشخصيات عامة وابرزهم نوال الكويتية، والتي وجهت لها سيل من الانتقادات عقب سحب الجنسية الكويتية منها، وكذلك اساءتها للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر، وأيضا الفنان الإماراتي حبيب غلوم بعد انتقاده لسحب الجنسية الكويتية من نوال وداوود حسين.

وطبقا لتصريحاتها، فدائما ما تسعى السعيد لإثارة الجدل.