بوريس جونسون يعين أول سيدة بمنصب سفير بريطانيا لدى واشنطن

قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، تعيين كارين بيرس، سفيرة لبريطانيا في الولايات المتحدة، وتعد بذلك أول سيدة قط تتولى هذا المنصب.

وذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية أن كارين بيرس، والتي تشغل الآن منصب مندوبة ​بريطانيا​ الدائمة لدى ​​الأمم المتحدة​ ، ستخلف السير كيم داروش الذي استقال من منصبه كسفير بريطانيا في واشنطن بسبب رسائل بريد الكتروني مسربة انتقد فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصفت الحكومة البريطانية بيرس بأنها أحد أكثر كبار الدبلوماسيين ذوي الخبرة في بريطانيا، موضحةً أن بوريس جونسون يرى أن بيرس دبلوماسية محنكة ويشعر بالسرور لتمثيلها لبريطانيا في واشنطن.

وستتولي بيرس مهام منصبها فور موافقة واشنطن رسميًا على تعيينها، بعد أن ظل منصب السفير البريطاني لدى واشنطن شاغرًا منذ استقالة كيم داروش يوليو الماضي.

ويأتي ذلك في وقت حرج لعلاقات بريطانيا مع واشنطن، إذ يسعى جونسون لتأمين اتفاق تجاري مربح مع واشنطن في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، كما يتزامن ذلك مع قرار جونسون لتحدي ترامب بالسماح لشركة هواوي الصينية للاتصالات ببناء أجزاء من البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس.