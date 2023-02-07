وزير الدفاع الألماني في كييف: أوكرانيا ستحصل على أكثر من 100 دبابة ليوبارد1

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الثلاثاء، أنه من المنتظر أن تحصل أوكرانيا على أكثر من 100 دبابة قتالية من طراز ليوبارد 1 إيه 5 القديم من عدة دول أوروبية، موضحا أنه سيتم تزويد ثلاث كتائب على الأقل بهذه الدبابات بحلول الربع الأول أو الثاني من 2024.



ولم يفصح السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، عن أسماء الدول الأوروبية التي ستزود أوكرانيا بهذه الدبابات ألمانية الصنع.



وتجدر الإشارة إلى أن زيارة بيستوريوس، الذي تولى مهام منصبه قبل نحو ثلاثة أسابيع، هي أول زيارة خارجية كبيرة له، ولم يتم الإعلان عن مكان تواجده لأسباب أمنية.



يذكر أنه مر نحو عام على بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.