ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخص لإغلاقه باب مركبته على يد آخر ثم قادها مسرعا، بسبب وجود خلاف بينهما.

وانتشر مقطع فيديو وُصف بـ"المفزع"، يوثق لحظة ارتكاب الشخص الذي ألقي القبض عليه للواقعة.

https://twitter.com/gorgeous4ew/status/1622906096229703680?s=20&t=LS-_bvZBLKwnBVOn3BA15w

فيما قال الأمن العام، في تغريدة على موقع تويتر، إن شرطة الرياض ضبطت مواطنا ظهر في محتوى مرئي، وهو يغلق باب مركبته على يد آخر، أثناء سيرها في طريق عام، على أثر مشاجرة بينهما على أفضلية السير.

وأضاف الأمن العام، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أنه جار القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

https://twitter.com/security_gov/status/1622837562850304000?s=20&t=9oyulDtai8mC8xBIcqGFhg