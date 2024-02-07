كوت ديفوار تهزم الكونغو وتتأهل لنهائي أمم إفريقيا

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعد تخطيه عقبة نظيره الكونغولي، مساء اليوم الأربعاء.

وحقق منتخب كوت ديفوار فوزًا ثمينًا على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب إبيمبي الأولمبي مساء الأربعاء، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ويدين المنتخب الإيفواري بالفضل في تحقيق الانتصار اليوم إلى لاعبه سيباستيان هالر، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.

ومن المقرر أن يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره النيجيري في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي ستقام مساء يوم الأحد القادم.