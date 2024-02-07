نتنياهو يشيد بخطة الرئيس الأرجنتيني لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس

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التقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

وشكر نتنياهو، الرئيس ميلي على قراره بإعلان حماس منظمة إرهابية، وعلى دعمه لحق دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها، بحسب مكتب نتنياهو.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بميلي باعتباره "صديقا حميما للدولة اليهودية"، وبخطته لنقل سفارة الأرجنتين من تل أبيب إلى القدس.

وتتناقض الخطوة مع وجهة نظر معظم أعضاء المجتمع الدولي، الذين يعتقدون أنه لا يجب الحكم مسبقا على وضع القدس قبل محادثات سلام مستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين.

والتقى الرئيس الأرجنتيني الجديد بنظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوج، أمس الثلاثاء، في إطار أول زيارة خارجية له.

وزار الرئيس الأرجنتيني أيضا حائط المبكى، والنصب التذكاري لضحايا الهولوكوست (المحرقة النازية) "ياد فاشيم" في القدس.

ويعتبر ميلي حليفا مخلصا للكيان الصهيوني، وأبدى اهتمامه مرارا بالعقيدة اليهودية.