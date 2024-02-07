حسن مصطفى: خطوة تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب تأخرت كثيرا

قال حسن مصطفى لاعب الأهلي والزمالك السابق، إن هناك دائمًا انتقادات وحملات «تقطيع» ضد أي مدير فني يتولى قيادة منتخب مصر، مطالبًا الجميع بدعم ومساندة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن كان من المفترض أن يتولى تدريب منتخب مصر بعد فترة هيكتور كوبر، والخطوة تأخرت كثيرًا، لكن الأهم في المرحلة المقبلة تحقيق نتائج جيدة، وحسام حسن شخصية محترمة وكذلك إبراهيم حسن من الشخصيات الطيبة جدا".

وأكمل: "كنت أعمل مع حسام حسن، ولكن قررت الاعتذار عن عدم الاستمرار معه، بسبب موقف معين ومشادة حدثت أمام اللاعبين، وكان يسألني عن رأي فني معين وقولت له الرأي، ولكن يبدو أنه لم يعجبه، وبعد ذلك رحلت من الجهاز الفني، وإبراهيم حسن كان يريد مني الاستمرار ولكني كنت قد اتخذت القرار، ولم أندم على ذلك، لأنني اتخذت القرار الصحيح".

وأتم: "حسام حسن لديه فنيات جيدة، وقادر على إيصال المعلومات بشكل جيد للاعبين الذين يحبونه ويكون لديهم رغبة في تقديم أفضل مستوى، وأعتقد أنه لن تكون أزمة مطلقا بين محمد صلاح والجهاز الفني كما يتردد".