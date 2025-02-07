مافريكس يثأر من سلتيكس في دوري السلة الأمريكي

ثأر دالاس مافريكس في أول زيارة له إلى بوسطن منذ خسارته أمام سلتيكس في نهائي الموسم الماضي، من مضيفه وفاز عليه 127-120 الخميس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "إن بي إيه".

وتألق كلاي طومسون في صفوف الفائز بتسجيله 25 نقطة، منها 23 في الشوط الأول، على وقع صفقة التبادل المدوية التي أرسلت زميله النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى لوس أنجلوس ليكرز، مقابل سلوك نجم الأخير أنتوني ديفيس الاتجاه المعاكس.

ومرة جديدة لم يشارك ديفيس مع فريقه الجديد؛ بسبب تعافيه من إصابة في عضلات البطن تعرض لها قبل انتقاله من ليكرز.

وبرز لاعبو الاحتياط في مافريكس، تقدمهم سبنسر دينويدي بتسجيله 22 نقطة، ما عوض غياب الثنائي بي دجاي واشنطن، وديريك لايفلي.

ووسع مافريكس تقدمه إلى 27 نقطة في الربع الأخير، بعدما قرر جو مازولا مدرب سلتيكس سحب لاعبيه الأساسيين من الملعب.

وتقدم جايلن براون، قائمة أفضل المسجلين في صفوف الخاسر مع 25 نقطة، فيما ساهم بايتون بريتشارد من على مقاعد البدلاء ب21 نقطة وجايسون تايتوم واللاتفي كريستابس بورزينجيس ب17 نقطة لكل منهما.

وفي مينيسوتا، سجل النجم أنتوني إدواردز 41 نقطة، وقاد فريقه تمبروولفز للفوز على هيوستن روكتس (127-114).

ودون إدواردز غداة تسجيله 49 نقطة في فوز فريقه على شيكاغو بولز 127-108، اسمه في سجل الأرقام القياسية لتمبروولفز، بعدما بات صاحب أكثر عدد من المباريات برصيد 40 نقطة أو أكثر (14 مباراة)، متخطيا الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز.

ونجح ابن ال23 عاما في تسجيل 5 رميات ثلاثية وبات أيضا أصغر لاعب في الدوري يصل إلى 1000 ثلاثية في مسيرته، متجاوزا دونتشيتش الذي حقق هذا الإنجاز عن 24 عاما، و286 يوما.

وحقق الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري 3 مرات (2021 و2022 و2024)، 3 أرقام مزدوجة (تريبل دابل) للمرة ال24 هذا الموسم مع 28 نقطة و10 متابعات و12 تمريرة حاسمة، رغم غيابه عن الربع الاخير في الفوز الخامس تواليا لفريقه دنفر نادتس، والذي جاء على حساب أورلاندو ماجيك 112-90.

وفاز لوس أنجلوس ليكرز على جولدن ستايت ووريرز 120-112، وبورتلاند ترايل بلايزرز على ساكرامنتو كينغز 108-102.