استعدادات شاملة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس دمياط

أعلن ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، اليوم السبت، بعد اجتماعات مكثفة لضمان الجاهزية.

وأوضح عمارة في بيان له اليوم، أن المديرية عقدت اجتماعات مكثفة مع مديري الإدارات التعليمية للتأكيد على الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة قبل بدء الدراسة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة استلام جميع الكتب الدراسية وتوزيعها فورًا، إلى جانب استكمال أعمال الصيانة الدورية للمباني والفصول الدراسية لضمان بيئة تعليمية آمنة.

وأكدت المديرية على إزالة أي رواكد داخل المدارس، وضمان نظافتها التامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لمنع أي مخاطر، بما في ذلك منع وجود الباعة الجائلين أمام المدارس.

ووجه عمارة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية من قبل القيادات والموجهين، والتأكد من انتظام حضور الطلاب وعدم قبول الغياب غير المبرر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لضمان انطلاقة قوية للفصل الدراسي الثاني.