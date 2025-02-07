منظمة الصحة العالمية تصف حجم الاحتياجات الصحية الهائلة في قطاع غزة

قال كبير مسؤولي منظمة الصحة العالمية في غزة إنه لا يعمل سوى 18 من أصل 36 مستشفى بشكل جزئي، ويعمل فقط 57 من أصل 142 مركزا للرعاية الصحية الأولية.

وخلال الفترة من الأول من فبراير والخامس من ذات الشهر، تم إجلاء 139 مريضا جريحا ومريضا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، برفقة 197 مرافقا، حسبما قال الدكتور ريك بيبركورن يوم الخميس.

وأضاف أنه بين 12 ألف و 14 ألف مريض لا يزالون بحاجة إلى الإجلاء الطبي، بما في ذلك 5 آلاف طفل، ومع المعدل الحالي، سيستغرق الإجلاء الطبي من 5 إلى 10 سنوات، وسيموت المرضى من ذوي الحالات الحرجة.

وقال بيبركورن في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة عبر الفيديو من غزة

أن الهدنة سمحت لمنظمة الصحة العالمية بإدخال 101 شاحنة تحمل الإمدادات الطبية.

وطالب بشكل عاجل بفتح ممر إجلاء طبي آخر، على سبيل المثال من شمال غزة عبر معبر إيريز مع إسرائيل إلى المستشفيات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

