برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

حقق فريق برشلونة فوزًا ساحقًا على حساب فالنسيا بنتيجة 5-0 في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل برشلونة هدف التقدم عن طريق فيران توريس بعد تمريرة من بالدي في الدقيقة 3، ثم عاد فيران توريس وسجل هدفثاني في الدقيقة 17، وفي الدقيقة 23 سجل فيرمين لوبيز هدف ثالث بعدما تلقى تمريرة رائعة من بيدري، ثم سجل برشلونة هدف رابع عن طريق فيران توريس في الدقيقة 30 من صناعة رافينيا، وفي الدقيقة 59 سجل لامين يامال هدف خامس لصالح الفريق الكاتالوني بعدما سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء غالطت الحارس.

وتأهل برشلونة بعد هذا الفوز إلى نصف نهائي المسابقة، لينضم إلى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وسوسيداد.