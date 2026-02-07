الموافقة على توفير جهاز الماموجرام لفحص أورام الثدي بمستشفى الداخلة العام

- وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد يعلن كذلك توفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى الفرافرة المركزي

أعلن الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه تمت الموافقة على توفير جهاز الماموجرام لفحص أورام الثدي إلى مستشفى الداخلة، وذلك ضمن التجهيزات الطبية المعتمدة لتجهيز مستشفى الداخلة الجديد.

وأضاف وكيل الوزارة، أن توفير الجهاز يأتي في إطار تعزيز خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي، بما يسهم في سرعة التشخيص، ورفع نسب الاكتشاف المبكر، وتحسين فرص العلاج، خاصة مع تزايد أهمية برامج صحة المرأة والمبادرات الرئاسية الداعمة للكشف المبكر.

وأوضح صبحي أن جهاز الماموجرام أحد الأجهزة التشخيصية المتخصصة التي تمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بمركز الداخلة، حيث سيسهم في تخفيف العبء عن المواطنات وتقليل الحاجة إلى تحويل الحالات إلى مستشفيات خارج المركز، فضلا عن دعم جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى ضمن خطة شاملة لتجهيز مستشفى الداخلة الجديد بأحدث الأجهزة الطبية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي مركز الداخلة ومحافظة الوادي الجديد بوجه عام.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الموافقة على توفير جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى الفرافرة لتخفيف العبء عن المواطنين، في إطار حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية بالمناطق النائية وتخفيف العبء عن المواطنين، واحتياج مركز الفرافرة إلى الجهاز في ظل كثرة الحوادث والحالات المرضية التي تتطلب إجراء أشعة مقطعية للتشخيص الدقيق، بدلا من تحويل حالات عديدة إلى مستشفيات خارج المركز.