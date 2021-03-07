 الشئون الإفريقية بالنواب: تفعيل العلاقات المصرية السودانية يعطي دفعة للتحرك على كل المستويات - بوابة الشروق
الأحد 7 مارس 2021 4:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

الشئون الإفريقية بالنواب: تفعيل العلاقات المصرية السودانية يعطي دفعة للتحرك على كل المستويات

أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 4:37 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 4:37 ص

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت في التوقيت المطلوب، مشيرًا إلى وجود العديد من القضايا المطروحة، على رأسها ملف سد النهضة.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء السبت، أن السودان عمق استراتيجي لمصر منذ قديم الزمان، وكذلك العكس، ذاكرًا أن تفعيل العلاقات بين البلدين بهذه الزيارة تعطي دفعة قوية للتحرك فيما بعد على جميع المستويات.

ولفت إلى مرور العلاقات المصرية السودانية بفترات صعبة قبل الثورة السودانية، وكانت غير مستقرة، مضيفًا أن السودان من أهم الدول بالنسبة لمصر، إذ يمتلك العديد من الإمكانيات الضخمة، لكنه مر بظروف صعبة أدت إلى انخفاض مستوى الاقتصاد في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن هناك العديد من السودانيين الذين يعيشون في مصر، إضافة إلى وجود خط بري يربط بين الدولتين، ووجود الأراضي الزراعية التي تحتاجها مصر بجانب الثروة الحيوانية السودانية، فضلًا عن نهر النيل المشترك، مؤكدًا أن السودان يمكنه أن يتقدم للأمام بالتعاون مع مصر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك