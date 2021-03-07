«التصديري لمواد البناء»: 64 مليون دولار قيمة صادرات «الحديد الصب والصلب» في يناير الماضي

ارتفعت صادرات مصر من"الحديد الصب والصلب"بنسبة 30% خلال يناير 2021، لتبلغ 64 مليون دولار في مقابل 49 مليون دولار.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، أنه تم تصدير الحديد إلى 37 دولة منها 7 دول خلال يناير 2021 لم يتم التصدير لها خلال يناير من العام الماضي، وهي ( سنغافورة، باكستان، ساحل العاج، نيوزيلند، الجزائر، استونيا، السويد).

وأضاف: "استحوذت 5 دول (المملكة العربية السعودية، البرازيل،إسبانيا، ايطاليا، الأردن) على 81.7% من إجمالي صادرات الحديد والصلب خلال يناير الماضي بقيمة 52.28 مليون دولار.

واستحوذت المملكة العربية السعودية على 24% من إجمالي صادرات الحديد المصري لتحتل المرتبة الأولى بقائمة أكبر مستوردي القطاع، بقيمة 15.368 مليون دولار في مقابل 12.069 مليون دولار بنمو 27%.. واحتلت البرازيل المرتبة الثانية بما قيمته 13.93 مليون دولار لتستحوذ على 21.8% من إجمالي الصادرات.

وارتفعت قيمة صادرات "حديد الصب والصلب" إلى إسبانيا بنسبة 156% خلال يناير 2021 لتسجل 13.401 مليون دولار في مقابل 5.236 مليون دولار يناير من العام الماضي، لتحتل المركز الثالث بالقائمة مستحوذة على 20.9%، تلاها "إيطاليا" في المرتبة الرابعة بقيمة 5.339 مليون دولار في مقابل 5.948 مليون دولار بتراجع 10%.

واحتل "الأردن" المرتبة الخامسة بما قيمته 4.245 مليون دولار مقابل 1.397 مليون دولار بنمو نسبته 204%.

وارتفعت صادرات مصر من الحديد لهولندا لنحو 607 آلاف دولار مقابل 417 ألف دولار بنمو 46%.

وتراجعت صادرات مصر من الحديد لكينيا لتبلغ 2.449 مليون دولار مقابل 6.305 مليون دولار بتراجع 61%، ولليمن بنسبة 51% لتبلغ 712 ألف دولار مقابل 1.443 مليون دولار، وإلى السودان بنسبة 40% لتبلغ 1.482 مليون دولار مقابل 2.459 مليون دولار.

من جانب آخر.. أشار التقرير إلى انخفاض صادرات "الذهب والحلي والأحجار الكريمة" خلال يناير 2021 لتبلغ 163 مليون دولار مقابل 294 مليون دولار خلال يناير 2020 بتراجع 45%.

وأوضح التقرير أن صادرات الذهب استحوذت على 36.2% من إجمالي قيمة صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية.

وذكر أنه تم تصدير الذهب والحلي والأحجار الكريمة لنحو 13 دولة من بينهم 7دول لم يتم التصدير لها خلال يناير 2020 تضمنت (بريطانيا، اتحاد ماليزيا-ملايو سابقا، غيانا الفرنسية، البحرين، الأردن،ألمانيا الاتحادية، استراليا).

واستحوذت "الإمارات العربية المتحدة" على نحو 64.4% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 105 ملايين دولار في مقابل 217 مليون دولار بتراجع 52%.

وجاءت" كندا" في المرتبة الثانية مستحوذة على 18.4% من إجمالي الصادرات بقيمة 30 مليون دولار في مقابل 74 مليون دولار بتراجع 59%.

واحتلت "أستراليا" المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للحلي المصري مستحوذة على 17.2% من الصادرات بقيمة بلغت 28 مليون دولار، تليها تركيا بنحو 685 ألف دولار.

وسجلت صادرات الحلي والأحجار الكريمة المصري إلى ألمانيا نحو 66 ألف دولار خلال يناير 2021، وللأردن نحو 15 ألف دولار، والبحرين 7 آلاف دولار.