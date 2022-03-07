بشكتاش يتعادل مع باشاك شهير في الدوري التركي

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تعادل بشكتاش مع ضيفه باشاك شهير 2 / 2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 28 من الدوري التركي لكرة القدم.

وتقدم باشاك شهير عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 35، قبل أن يدرك جوفين يالسين التعادل لبشكتاش في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل ستيفانو أوكاكو الهدف الثاني لباشاك شهير، لكن كنان كرمان أدرك التعادل لبشكتاش في الدقيقة 54.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع بشكتاش رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، فاز ألانيا سبور على قيصري سبور 2 /1.

وتقدم أندريا بيرتولاتشي لقيصري في الدقيقة 34، قبل أن يحرز أوجوز أيلدن هدف التعادل لفريق ألانيا سبور في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 83 سجل إيرنكان ياردميتشي الهدف الثاني لفريق ألانيا سبور.

ورفع ألانيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد قيصري سبور عند 38 نقطة في المركز العاشر.

وتعادل غازي عنتاب مع ضيفه هاتاي سبور 2/2.

وتقدم أليكساندرو ماكسيم لغازي عنتاب في الدقيقة الخامسة، قبل أن يسجل ستيف كاولكر لاعب غازي عنتاب التعادل لهاتاي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 30 سجل أيوب الكعبي الهدف الثاني لهاتاي سبور، قبل أن يعود ماكسيم ويسجل الهدف الثاني له ولغازي عنتاب في الدقيقة 79.

ورفع هاتاي سبور رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع غازي عنتاب رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر.