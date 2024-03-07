سمير الفيل يفوز بجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية عن مجموعة «دمي حزينة»

أعلنت "جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية"، فوز الكاتب والقاص المصري سمير الفيل بالدورة السادسة للجائزة 2023/2024، عن مجموعته "دمى حزينة"، الصادرة عن دار بتانة للنشر، ويعد سمير الفيل أول مصري يتوج بالجائزة.

وضمت لجنة التحكيم المؤلّفة من: د. شهلا العجيلي – رئيسًة، وعضوية كل من: د. شعيب حليفي، د. فهد حسين، د. سعداء الدعّاس، د. ميشيل هارتمان.

وتقدّم لهذه الدورة 198 مجموعة قصصية، من 23 دولة عربية وأجنبية، وكانت قد ضمت القائمة القصيرة خمس مجاميع قصصية، لخمسة كتّاب عرب: سمير الفيل/مصر، إسماعيل غزالي/المغرب، روعة سنبل/سوريا، عبدالهادي الجميل/الكويت، ويحيى سلام المنذري/عُمان.

جدير بالذكر أن سمير الفيل شاعر وكاتب مسرحي وروائي، وصحفي وقاص مصري وُلد في السادس عشر من يناير عام 1951 بمدينة دمياط.

ألف سمير الفيل العديد من المؤلفات التي تنوعت ما بين المجوعات القصصية، والروايات، والدواوين الشعرية، ومنها: رجال وشظايا، جبل النرجس، حمام يطير، أتوبيس 77.

وحصد سمير الفيل بتكريم العديد من الجهات المحلية والعربية، وحصل على عدة جوائزة أدبية من أهمها:جائزة الدولة التشجيعية للتفوق في الآداب في فرع القصة القصيرة عام 2016 عن مجموعته القصصية «جبل النرجس».

كما فاز بجائزة يوسف أبو رية من اتحاد كتّاب مصر عام 2017 عن مجموعته القصصية «حمام يطير»، وجائزة ساويرس الثقافة لأفضل مجموعة قصصية لعام 2020 في فرع كبار الأدباء عن مجموعته القصصية «أتوبيس خط 77».