كشفت الفنانة مي سليم عن جانب شخصي من حياتها، مشيرة إلى أن أصدقاءها من الجامعة هم الأقرب إلى قلبها حتى الآن، لافتة أنهم يحرصون على اللقاء والاجتماع معًا في كل رمضان منذ تخرجهم.

وتطرقت خلال بودكاست «بداية جديدة»، المذاع عبر شاشة «الحياة» إلى ذكرياتها الدراسية، كاشفة عن المواد التي كانت تفضلها والتي واجهت صعوبات فيها، قائلة: «أنا فاشلة في الحساب، معرفش أعد فلوس، لكن إخواتي كلهم شاطرين في الحساب»، مشيرة إلى أن مادة التاريخ كانت أكثر المواد التي أحبتها خلال فترة الدراسة.

وحول علاقتها بالطعام، قالت إنها لا تتردد في تناول أي شيء يقع أمامها؛ بل وتشارك أصدقائها في طعامهم أيضًا، معقبة: «أي حاجة قدامي هأكلها، أي ساندويتش، مفيش حاجة مبحبهاش، مش بس كده، هأخذ من صحابي أكلهم كمان، لازم أذوقه».

وأكدت أنها تعتمد على الأكل الصحي على الرغم من حبها الشديد للأطعمة الدسمة، قائلة: «أنا بحب الأكل أوي، الناس تقابلني وتقول لي إزاي محافظة على وزنك، لكن هما مايعرفوش أني بحب الأكل أوي، ومش بس كده، أنا بحب الأكل اللي بيتخن؛ لكن بأكل أكل صحي».

وشددت على أهمية الفن كرسالة مؤثرة في المجتمع، معقبة: «الفن رسالة مهمة جدًا، وبنشتغل أننا نقدم حاجة حلوة عايزين نوصلها للناس.. مهنتنا صعبة وفي نفس الوقت مهمة أوي».