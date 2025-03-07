أعلن كبار منظمي الرحلات الأجانب وشركات الطيران الدولية، عن إبرام تعاقدات جديدة مع شركائهم المصريين بهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال موسم الصيف المقبل، مؤكدين أن منطقة الساحل الشمالي حظيت بنصيب الأسد من هذه التعاقدات، ما يعزز تصدرها للمشهد السياحي خلال النصف الثاني من العام 2025.

كما كشف عدد من كبار منظمي الرحلات الألمان عن خططهم لتوسيع حجم أعمالهم في السوق السياحي المصري خلال الفترة المقبلة، حيث يستعدون لافتتاح عدد من الفنادق الجديدة في منطقة الساحل الشمالي، بالإضافة إلى دراسة فرص الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل فنادقهم بمصر.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في ختام فعاليات بورصة برلين السياحية الدولية (ITB 2025)، المعروفة بـ"قمة العالم السياحية"، مع رؤساء ومسؤولي كبرى شركات السياحة والسفر وشركات الطيران العاملة في السوق الألماني والأسواق السياحية المستهدفة الأخرى.

تعزيز التعاون السياحي وتوقعات بنمو كبير

ناقش الوزير مع ممثلي منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران سبل تعزيز آليات التعاون المستقبلي لجذب مزيد من السياحة إلى مصر، والترويج لما تتمتع به من ثراء وتنوع سياحي فريد، كما استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لزيادة الحركة الوافدة من الأسواق المستهدفة، واطلع على خططهم التشغيلية المستقبلية للعديد من الوجهات السياحية المصرية.

من جانبهم، أشاد المسؤولون في مجموعة "توي TUI" الألمانية بقدرة المقصد السياحي المصري على الحفاظ على قيمته التنافسية عالميًا، متوقعين نموًا مطردًا في حجم السياحة الوافدة خلال موسم الصيف المقبل، خاصة إلى منطقة الساحل الشمالي.

كما أكد مدير منطقة الشرق الأوسط في شركة "دير تورستيك Der Touristik Deutschland GmbH"، ومسؤول منظم الرحلات "Schauinsland Reisen"، خلال لقائهما بالوزير، أن مصر تتمتع بمقومات سياحية متنوعة تشجع السائح على زيارتها أكثر من مرة.

وأوضحا أن دراسة حديثة أجرتها إحدى شركات بحوث السوق الألمانية أثبتت أن السياحة في مصر ستشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مع تزايد رغبة السائحين الألمان في زيارتها.

زيادة الرحلات من بولندا وتنامي السياحة البولندية

وفي السياق ذاته، أعلنت المدير التنفيذي لقسم تنمية الأعمال في منظم الرحلات "ITAKA"، أن شركتها تتوقع تحقيق نمو بنسبة 50% هذا العام في حجم السياحة الوافدة من بولندا إلى مصر، لا سيما إلى الساحل الشمالي ومرسى مطروح.

وأضافت أن مدينة مرسى علم تُعد المقصد السياحي المفضل للسائحين البولنديين، مشيرة إلى خطط الشركة لتسيير رحلات طيران إضافية من أربع مدن بولندية جديدة، بجانب الرحلات الحالية.

كما لفتت إلى أن خططهم المستقبلية، مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، تتضمن تنظيم برامج سياحية متكاملة تشمل زيارات للقاهرة، بالإضافة إلى الغردقة ومرسى علم، عبر رحلات الطيران العارض (Charter Flights).

20% نمو متوقع في حركة الطيران السويسري إلى مصر

أما الرئيس التنفيذي لشركة الطيران السويسرية "Edelweiss"، فقد توقع تحقيق زيادة بنسبة 20% في حجم أعمال الشركة هذا العام في مصر، مشيرًا إلى رغبة الشركة في تنظيم زيارة تعريفية للمتحف المصري الكبير فور افتتاحه بالكامل.