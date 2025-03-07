رئيس حزب الاتحاد: مواقف السيسي تؤكد أن مصر صمام أمان المنطقة وتتحرك بثبات لإنهاء الصراعات خاصة العدوان على غزة

أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، مؤكدًا أن مصر دائمًا ما تلعب دورًا محوريًا في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع غزة منذ 18 شهرًا.

وأضاف صقر، في بيان له اليوم، أن موقف مصر واضح وثابت منذ اليوم الأول للأزمة، حيث تعمل بكل قوة على الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين وكذلك البدء في إعادة إعمار غزة، مشددًا على أن السلام هو الخيار الأفضل، ومصر تبذل جهودًا ضخمة حاليًا لتثبيت اتفاق التهدئة وضمان الاستقرار في المنطقة.

وذكر صقر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودًا غير مسبوقة في دعم إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك انطلاقًا من الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أن الرئيس السيسي يقود تحركات دبلوماسية كبيرة تعكس قوة مصر الإقليمية وحرصها على حماية الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعزز من دور القاهرة كوسيط موثوق في حل النزاعات وداعم رئيسي لاستقرار المنطقة.