السيطرة على حريق التهم محل عطارة في الشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب بمحل عطارة بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحل عطارة ببندر مركز بلبيس.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما انتقلت الأجهزة التنفيذية، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس مدينة بلبيس، إلى موقع الحريق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، فيما أتت النيران على محتويات المحل بالكامل، دون خسائر في الأرواح.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.