سلطنة عمان تدرس خيارات مستقبل شركة النفط الحكومية أوكيو

قالت مصادر مطلعة أن سلطنة عُمان تدرس خيارات عدّة تتعلق بمستقبل شركة النفط الحكومية "أوكيو" بما في ذلك احتمال تنظيم طرح عام أولي لأسهمها، في ظل سعي السلطنة لتعزيز الموارد المالية للخزانة العامة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي لم تكشف هويتها القول إن الحكومة العُمانية تدرس مع مستشارين البدائل المختلفة لشركة "أوكيو"، ومنها إمكانية بيع حصة في الشركة أو في إحدى الشركات التابعة لها.

وتعتبر شركة أوكيو شركة نفط متكاملة، تعمل في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وإدارة المصافي، وشبكة للبيع بالتجزئة، وأعمال البتروكيماويات الكبيرة. ومن المنتظر أن تقدر قيمتها بعدة مليارات دولار إذا تم طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام.

كانت الحكومة العمانية قد بحثت في وقت سابق إمكانية أدراج أسهم أوكيو في البورصة عام 2019. في الوقت نفسه فإن المصادر قالت اليوم الأربعاء إن المناقشات بشأن مستقبل الشركة مازالت في مراحلها الأولى وقد ينتهي الأمر بالإبقاء على هيكلها الحالي.