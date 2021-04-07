 ميناء دمياط يتخذ إجراءات احترازية ضد الموجة الثالثة لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميناء دمياط يتخذ إجراءات احترازية ضد الموجة الثالثة لفيروس كورونا

حلمي ياسين:
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 10:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 10:50 م

تابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، استمرار جهود تعقيم وتطهير المكاتب والمباني الإداريه والطرق، وأتوبيسات نقل العاملين والمعدات والقاطرات واللنشات، وقياس درجة الحرارة وتوفير مهمات الوقاية الشخصية والمطهرات للعاملين، وتوزيع الملصقات الخاصة بالتعليمات وإرشادات الوقاية، ضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها هيئة ميناء دمياط يومياً، وبصفة دورية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا فى موجته الثالثة.

وأكد عوض أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة النقل، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لمواجهة آثار الموجة الثالثة لفيروس كورونا.


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