قررت نيابة دكرنس بمحافظة الدقهلية بإشراف المستشار حسام معجوز، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، اليوم الأربعاء، حبس "عبد العظيم. م" 43 سنة، حداد، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل الطفلة "ريماس محمد جلال"، 8 سنوات داخل شقته بمدينة دكرنس.

وطلبت النيابة العامة سرعة تقرير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية لجثة الطفلة، وتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وأكد التقرير المبدئي للطب الشرعي لمعاينة جثة الطفلة ريماس عدم وجود ثمة آثار تعدي جنسي، مع وجود خدوش بأنحاء متفرقة بالجسم وطعنات مسددة بأنحاء متفرقة؛ نتيجة محاولة المتهم التخلص من الطفلة خشية افتضاح أمره بعد أن استدرجها، وحاول التعدي عليها جنسيًا وصراخها.

يذكر أن اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة دكرنس، من "محمد جلال" سائق، مقيم بدائرة المركز بخروج كريمته "ريماس"، 8 سنوات لشراء الخبز للأسرة وعدم عودتها.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام، ووحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم عصام القشلان، رئيس المباحث، وجرى تحديد شخص اصطحب الفتاة إلى منزله، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه بمسكنه.

وتمكنت مباحث الدقهلية من إلقاء القبض علي المتهم "عبد العظيم م." 43 سنة، حداد، والذي اعترف بارتكاب الواقعة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفلة ريماس، عقب الانتهاء من تشريح الجثة، وشارك المئات من أهالي دكرنس في جنازتها وسط حالة من الحزن الشديد، والمطالبة بالقصاص من القاتل.