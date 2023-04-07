توي الألمانية للسياحة تتوقع عودة الطلب لما قبل الجائحة

قالت شركة "توي" الألمانية للسياحة اليوم الخميس، إنها تتوقع أن يكون عامل الحمولة الخاص بها متفقا إلى حد كبير مع مستوى ما قبل الجائحة في موسم عطلة عيد الفصح الحالي.

وتستند توقعات الشركة إلى الطلب القوي في الأسواق كافة بالنسبة للمقاصد المشمسة، بما في ذلك جزر الكناري وتركيا وجزر البليار وبر إسبانيا الرئيسي ومصر واليونان.

وأشارت الشركة إلى أن لديها حجوزات بأكثر من 500 ألف عميل، مع توقع أن يكون عامل الحمولة في نطاق 95%، وهو ما يتماشى بشكل كبير مع مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وقال سباستيان إيبيل، الذي يتولى رئاسة شركة توي جروب إن "زخم الحجوزات لا يزال مشجعا، واتجاهات السفر والطلب القوي لعطلات عيد الفصح تمثل إشارة قوية للصيف المقبل".