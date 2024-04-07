إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

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شهدت قرية الرغامة غرب بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومقطورة نقل محصول قصب السكر، مما أسفر عن إصابة 8 اشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومقطورة نقل محصول قصب السكر، وتحديدًا عند قرية الرغامة غرب التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقل الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمارة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.