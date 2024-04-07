ضياء رشوان: اتفاق التهدئة في غزة على وشك التوقيع

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن اتفاق التهدئة في قطاع غزة على وشك التوقيع، مشيرًا إلى أنه «يخرج من القاهرة قريبًا».

وعدّد خلال لقاء لفضائية «الغد»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الأحد، العوامل التي تدفعه للإيمان باقتراب عقد اتفاق التهدئة، وأبرزها ما يحدث في الداخل الإسرائيلي من مظاهرات ضد الحكم، والضغوط الممارسة من المجتمع الدولي على إسرائيل.

وأشار إلى أن وجود مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ضمن الوفد المفاوض في القاهرة، ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، تعكس مؤشرات إيجابية. وأرجع إيمانه بتوقيع اتفاق التهدئة قريبًا إلى الانسحابات الإسرائيلية من قطاع غزة، إضافة إلى الإدانات الدولية للقتل المتعمد لعمال الإغاثة العاملين في المطبخ المركزي العالمي.

وصرح بأن الحديث يدور في المفاوضات حول زيادة عدد شاحنات المساعدات إلى 500، قائلًا إن مصر رفعت العدد إلى 300 قبل انتهاء المفاوضات، تمهيدًا للوصول إلى 500 بعد الاتفاق.

ونوه أن «أقصى عدد من شاحنات المساعدات دخل إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر وصل إلى 200 بأسبوع الهدنة»، لافتًا إلى أنه «تقلص بسبب الضغوط الإسرائيلية والتعطيل والتفتيش في معبري كرم أبو سالم والعوجة».