البرلمان العربي يطالب بتمثيل المرأة الفلسطينية بفريق العمل في الاتحاد البرلماني الدولي

طالب البرلمان العربي، أن يكون هناك تمثيل للمرأة الفلسطينية في فريق العمل الاستراتيجي المعني بالشرق الأوسط، والمقترح تشكيله بالاتحاد البرلماني الدولي، ليحل محل اللجنة المعنية بشؤون الشرق الأوسط.

وطالب البرلمان العربي خلال مشاركته في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بأوزبكستان بمنتدى النساء البرلمانيات، بسرعة الإفراج عن النساء الفلسطينيات المعتقلات في سجون الاحتلال وتقديم كافة المساعدات اللازمة لهن، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجات النساء في قطاعي غزة والضفة الغربية.

وأكد البرلمان العربي خلال كلمة ألقتها عضو البرلمان العربي، النائبة خديجة حجوبي، أن الاحتلال الإسرائيلي رسخ منهجية العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الشعب الفلسطيني، قائلة "إننا في وقت نحتاج فيه وبشدة إلى إعادة التأكيد على الثوابت التي تؤكد عليها كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحل القضية الفلسطينية، خاصةً في ظل بعض المحاولات للالتفاف عليها، وعلى الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

وحول موضوع "مشاركة النساء في السياسة"، أكدت أن تحقيق التنمية المستدامة داخل كافة المجتمعات لن يتأتى إلا بالإدماج الكامل للمرأة في مختلف مجالات العمل السياسي.