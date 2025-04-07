واعظات الأوقاف تحتفل بيوم اليتيم بدور الرعاية في أجواء أسرية مليئة بالبهجة

انطلقت قوافل واعظات الأوقاف في عدد من المحافظات المختلفة للاحتفال بيوم اليتيم، الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل، حيث نظمت فعاليات متنوعة داخل دور رعاية فاقدي الرعاية الأسرية.

وشملت القوافل محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والجيزة، حيث زارت عددًا من دور الأيتام، وذوي الهمم، والفتيات اليتيمات، وقدمت مجموعة من الأنشطة المتنوعة.

وشهدت الفعاليات أجواءً مفعمة بالفرح والسرور، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال، وتنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية مع توزيع جوائز تشجيعية. كما أقيمت ندوات دينية توعوية، إلى جانب تقديم أناشيد وطنية عبّرت عن حب الوطن، وسط تفاعل كبير من الأطفال.

وأكدت الواعظات المشاركات أن هذه المبادرة تهدف إلى ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وإدخال السرور على قلوب الأطفال، مجددين العهد على العمل من أجل رفعة الوطن.