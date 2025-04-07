ملك بريطانيا والملكة كاميلا يبدأن زيارة رسمية لإيطاليا

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من المقرر أن يبدأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا، زيارة رسمية لإيطاليا تستمر 4 أيام، حيث سوف يحتفيان بالعلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن الزوجين الملكين سيزوران روما ومدينة رافينا، حيث سوف يستخدمان دبلوماسية "القوة الناعمة" للملكية لتعزيز العلاقة بين بريطانيا وحليفتها.

وألغيت زيارة منفصلة إلى الكرسي البابوي، في ظل استمرار تعافي بابا الفاتيكان فرنسيس بعدما غادر المستشفى بعد تلقى العلاج لإصابته بالالتهاب الرئوي المزدوج.

ومن المقرر أن يصبح تشارلز أول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام غرفتي البرلمان الإيطالي.

وسيلتقي الملك تشارلز، الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني، كما سيحضر تشارلز وزوجته عشاء رسميا في قصر كويرينالي، يقيمه الرئيس الإيطالي بمناسبة الذكرى الـ20 لزواجه.